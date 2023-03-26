ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина мощного взрыва в Тульской области

18:32
  • воскресенье
  • 26 марта 2023

Выросло число пострадавших

Причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал украинский беспилотник Ту-141 "Стриж", начинённый взрывчаткой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным экстренных служб, число пострадавших от взрыва выросло до трёх. Ранее сообщалось о двух местных жителях, получивших осколочные ранения. Одного из них госпитализировали.

На месте взрыва образовалась большая воронка. В Сети опубликованы кадры разрушений: выбиты стёкла в многоэтажном доме, повреждены несколько частных деревянных и каменных домов. По данным властей, во время взрыва частично пострадали три жилых дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.