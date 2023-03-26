Названа причина мощного взрыва в Тульской области

Выросло число пострадавших

Причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал украинский беспилотник Ту-141 "Стриж", начинённый взрывчаткой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным экстренных служб, число пострадавших от взрыва выросло до трёх. Ранее сообщалось о двух местных жителях, получивших осколочные ранения. Одного из них госпитализировали.

На месте взрыва образовалась большая воронка. В Сети опубликованы кадры разрушений: выбиты стёкла в многоэтажном доме, повреждены несколько частных деревянных и каменных домов. По данным властей, во время взрыва частично пострадали три жилых дома.

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