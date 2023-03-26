Глава МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС

Визит намечен на 29 марта

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Запорожскую АЭС 29 марта. В этот же день на станции пройдёт ротация инспекторов организации, сообщает ТАСС со ссылкой на советника гендиректора концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа.

Накануне сообщалось, что МАГАТЭ отказалось от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Организация предполагает установление взаимного прекращения боевых действий вокруг станции.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. Это необходимо для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

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