ЕС пригрозил санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии

В Брюсселе заявили, что это создаст угрозу европейской безопасности

Евросоюз грозит Белоруссии санкциями в случае размещения на территории страны российского ядерного оружия. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Как написал он в своём аккаунте в соцсети, размещение в Белоруссии российского ядерного оружия будет означать дальнейшую безответственную эскалацию и создаст угрозу европейской безопасности. Боррель отметил, что Минск ещё может остановить этот процесс.

Накануне Владимир Путин сообщил в интервью ВГТРК, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Поводом для этого стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном.

Президент России напомнил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко давно ставил вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"