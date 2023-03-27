Огнеметы "Солнцепек" обеспечивают прикрытие мотострелковых подразделений

Термобарические ракеты не оставляют противнику ни единого шанса

В зоне проведения спецоперации тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" уничтожили укрепрайоны украинских боевиков. Кадры показало Минобороны.

Ударные экипажи Центрального военного округа обеспечили надежное прикрытие штурмовых мотострелковых подразделений. Термобарические ракеты не оставляют противнику ни единого шанса на выживание. После детонации снаряд выжигает все на своём пути, взрывоопасная смесь проникает в самые защищенные сооружения. А резкий перепад давления окончательно добивает врага.

Помимо высокой огневой мощи, "Солнцепеки" отличает маневренность, что позволяет быстро менять позицию после атаки.

"В системе стрельбы артиллерии, минометов также участвовали мы, подавляя противника на опорном пункте и уничтожая его пулеметные точки и расчеты АГС, установленные на переднем крае обороны противника, для того, чтобы пехота беспрепятственно вошла на опорный пункт и закрепилась на нем", - рассказал командир взвода.

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