Штурмовики Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ

После атаки - резкий маневр, пуск тепловых ловушек и возвращение на аэродром базирования

Весомую поддержку российских штурмовых групп во время наступления на позиции радикалов оказывают штурмовики Су-25. Они нанесли сокрушительные ракетные удары по бронетехнике и военным объектам неонацистов, сообщили в Минобороны.

Полеты "Грачи" выполняли на предельно малых высотах. После атаки - резкий маневр, пуск тепловых ловушек и возвращение на аэродром базирования.

Все заданные цели успешно уничтожены.

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