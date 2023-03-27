Стойкость и бесстрашие: Путин поздравил с праздником Росгвардию

Современная структура была сформирована указом президента в 2016 году

В России отмечают День войск национальной гвардии. Она ведет свою историю с 1811 года, когда Александр I учредил воинские батальоны внутренней стражи, напоминает "ТВ Центр".

Современная структура была сформирована указом президента в 2016 году. В составе Росгвардии - отряды особого назначения и быстрого реагирования, вневедомственная охрана. Бойцы выполняют задачи на территории страны и за ее пределами - борются с терроризмом и организованной преступностью, обеспечивают безопасность важных государственных объектов, следят за соблюдением общественного порядка. А также - с первых дней участвуют в специальной военной операции. За боевые заслуги в ходе СВО 11-ть росгвардейцев удостоены звания Героя России.

С праздником действующих сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин.

"Подчеркну, на всех этапах становления и развития Росгвардии ее главной опорой были и остаются честь и доблесть бойцов и командиров, их преданное служение Отечеству и народу. Уверен, вы хорошо чувствуете эту историческую преемственность, понимаете, какая огромная ответственность на вас возложена, и доказываете это своей повседневной, трудной ратной работой. В ходе СВО герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан, сражаются мужественно. В самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие. Хочу пожелать вам - всем военнослужащим, сотрудникам, гражданскому персоналу, ветеранам Росгвардии, вашим родным и близким - здоровья и успехов. С праздником!", - сказал российский президент.

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