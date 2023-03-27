ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны представило новых героев СВО

08:37
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Сержант Евгений Коротких сумел вовремя обнаружить колонну бронетехники ВСУ

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Лейтенант Дмитрий Курский со своей ротой сорвал попытку украинских радикалов восстановить контроль над утраченными территориями. Мотострелки отразили атаку превосходящих сил противника. Прицельным огнем уничтожены вражеские БМП и танк, а также 25 боевиков.

Сержант Евгений Коротких сумел вовремя обнаружить колонну бронетехники ВСУ, которая двигалась в направлении наших позиций. Прицельными пусками противотанковых управляемых ракет командир отделения ликвидировал три вражеских бронемашины, что позволило отбросить противника и не допустить прорыва нашей обороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.