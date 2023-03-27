Минобороны представило новых героев СВО

Сержант Евгений Коротких сумел вовремя обнаружить колонну бронетехники ВСУ

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Лейтенант Дмитрий Курский со своей ротой сорвал попытку украинских радикалов восстановить контроль над утраченными территориями. Мотострелки отразили атаку превосходящих сил противника. Прицельным огнем уничтожены вражеские БМП и танк, а также 25 боевиков.

Сержант Евгений Коротких сумел вовремя обнаружить колонну бронетехники ВСУ, которая двигалась в направлении наших позиций. Прицельными пусками противотанковых управляемых ракет командир отделения ликвидировал три вражеских бронемашины, что позволило отбросить противника и не допустить прорыва нашей обороны.

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