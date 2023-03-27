КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Снаряды были выпущены с интервалом в 10 минут

Северная Корея этой ночью запустила еще две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Они пролетели около 370 километров на максимальной высоте 50 километров, сообщает "ТВ Центр".

В Токио заявили, что снаряды КНДР были выпущены с интервалом в 10 минут и упали в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии. В Сеуле уже назвали действия Пхеньяна провокацией и напомнили об очередном нарушении резолюции Совета Безопасности ООН.

Решительно осудила Северную Корею и Япония.

С начала года это уже десятый пуск, в восьми случаях с территории КНДР стартовали баллистические ракеты. В феврале и марте Пхеньян успешно испытал межконтинентальные снаряды "Хвасон-15" и "Хвасон-17".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"