Евробюрократы возмущены: как Запад отреагировал на российское ЯО в Белоруссии

В офисе украинского президента заявили, что Москва взяла Минск в заложники

Заявление Владимира Путина относительно планов Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие стало темой номер один в мировой прессе. До этого провокация Лондона, обещавшего поставки Киеву снарядов с обедненным ураном, реакции почему-то не вызвала.

"Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать самолеты белорусских ВВС. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия. Первое. Мы уже передали в Белоруссию наш известный эффективный комплекс "Искандер" - он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", - сказал Путин.

Статья про инициативу России вызвала бурную полемику среди читателей Daily Mail. Под материалом - почти 2 тысячи комментариев. И многие - совсем не в поддержку позиций Соединенного Королевства и Киева.

Лидер болгарской политической партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил, что США и Европа сами максимально накаляют ситуацию, приближая Третью мировую.

"Очевидно, что Россия отвечает на действия, предпринятые североатлантическим альянсом. Надеюсь, что ее решение сможет охладить энтузиазм ястребов в НАТО", - отметил он.

Удивительно взвешенно для союзника Вашингтона отреагировала Япония. Все публикации в местной прессе - с одним лейтмотивом: а что вы ожидали, накачивая Украину оружием?

Уже давно позабывший о том, что он - глава европейской дипломатии, Жозеп Боррель угрожает санкциями. Хотя уже 10-й пакет антироссийских ограничений ЕС едва насобирал и согласовал.

"Размещение в Белоруссии российского ядерного оружия будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия все еще может остановить это, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", - говорится в заявлении Борреля.

Евробюрократ делает вид, что не знает про американские ядерные арсеналы в Европе. Хотя некоторые из них - буквально у него под носом. В Брюсселе - штаб-квартира НАТО. В часе езды - авиабаза ВВС Бельгии Кляйне-Брогель. Здесь дислоцируется эскадрилья обслуживания боеприпасов военно-воздушных сил США. И американцы отвечают за 22 ядерные бомбы. Бельгийской общественности это все сильно не нравится, но кому какое дело до их опасений!

Правительство Германии считает заявление Владимира Путина "очередной попыткой ядерного запугивания". Об этом пишет немецкая пресса со ссылкой на свои источники в МИД страны. При этом СМИ ФРГ молчат об авиабазе Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где хранятся около 20 американских ядерных бомб.

НАТО пока выступило с нейтральным комментарием: "НАТО проявляет бдительность, мы внимательно следим за ситуацией. Мы не видели никаких изменений в ядерной позиции России, которые заставили бы нас скорректировать нашу собственную".

Пентагон и Белый дом также пока ограничились сдержанными заявлениями анонимных сотрудников агентству Reuters: "Мы видели сообщения о заявлении России . Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие."

Своими опасениями решила поделиться с миром Варшава. Продемонстрировала лишь цинизм и двойные стандарты. Еще совсем недавно Польша предлагала американцам разместить на своей территории ядерное оружие. А теперь МИД республики говорит об угрозе.

Украинские власти, которые своей-то страной не управляют, решили порулить в чужом государстве. Заявление МИД - по сути, призыв к белорусам выходить на баррикады: "Украина обращается к белорусскому обществу не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Белоруссии ядерного оружия вопреки его обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, что еще больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для его будущего".

Французский оппозиционный политик Флориан Филиппо считает вполне логичными планы Москвы и Минска по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. А реакцию запада на договоренности двух союзных государств - проявлением двойных стандартов. Заявления Киева и вовсе вызвали у него недоумение.

"США разместили ядерные боеголовки в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и в других странах, но кто-то сказал, что эти страны взяты в ядерные заложники Соединенными Штатами?", - задался он вопросом.

Украина призвала собрать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы осудить решение российского президента, но никак не британского Минобороны.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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