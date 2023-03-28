Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Весна несет хорошие новости

Овны

Меркурий и Юпитер объединяют свои силы в вашем знаке. Вы будете пользоваться влиянием и авторитетом, сможете забраться повыше, но не бросайте слов на ветер!

Тельцы

Слушайте свою интуицию - она сегодня подскажет что-то важное. Постарайтесь выделить хотя бы полчаса на медитацию, спокойное чтение книги или прогулку в одиночестве.

Близнецы

Удачное время для работы в команде, вступления в профсоюз, знакомств с коллегами из других городов. Коллективный разум сегодня определенно на вашей стороне.

Раки

Вам стоит отбросить все сомнения и сосредоточиться на деловой сфере. При наличии желания ваша энергия сметет все преграды, и вы будете праздновать победу.

Львы

Воспользуйтесь моментом для заключения договора с иностранными партнерами или покупки билетов в другую страну. Юпитер открывает перед вами новые пути!

Девы

Один из самых удачных дней весны для обращения в налоговую, банк, страховую компанию. Вам удастся найти понимание и при необходимости отстоять свои интересы.

Весы

Вау, какой день! Вы можете получить предложение руки и сердца или признание в любви. Если подавать заявление в ЗАГС или писать брачный контракт, то сегодня.

Скорпионы

Плохие привычки, даже те, которые вы давно победили, сегодня могут взять верх над волей. Держите себя в руках и не поддавайтесь соблазнам!

Стрельцы

Весна несет хорошие новости! Сегодня будет легко произвести впечатление на окружающих - используйте это, если ищете работу или хотите устроить личную жизнь.

Козероги

Давайте наводить уют и превращать ваш дом в милое уютное семейное гнездышко. Звезды обязуются помочь вам с покупками бытовых вещей или арендой жилья.

Водолеи

Удача ждет вас в переговорах, переписках и бумажной работе. Вы также можете получить важную позитивную новость, которая принесет долгожданную радость.

Рыбы

Продолжайте курс на богатство и изобилие! Звезды делают все возможное, чтобы цифры на вашем счете росли не по дням, а по часам. Но и вам надо постараться!

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