Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Весна несет хорошие новости
Овны
Меркурий и Юпитер объединяют свои силы в вашем знаке. Вы будете пользоваться влиянием и авторитетом, сможете забраться повыше, но не бросайте слов на ветер!
Тельцы
Слушайте свою интуицию - она сегодня подскажет что-то важное. Постарайтесь выделить хотя бы полчаса на медитацию, спокойное чтение книги или прогулку в одиночестве.
Близнецы
Удачное время для работы в команде, вступления в профсоюз, знакомств с коллегами из других городов. Коллективный разум сегодня определенно на вашей стороне.
Раки
Вам стоит отбросить все сомнения и сосредоточиться на деловой сфере. При наличии желания ваша энергия сметет все преграды, и вы будете праздновать победу.
Львы
Воспользуйтесь моментом для заключения договора с иностранными партнерами или покупки билетов в другую страну. Юпитер открывает перед вами новые пути!
Девы
Один из самых удачных дней весны для обращения в налоговую, банк, страховую компанию. Вам удастся найти понимание и при необходимости отстоять свои интересы.
Весы
Вау, какой день! Вы можете получить предложение руки и сердца или признание в любви. Если подавать заявление в ЗАГС или писать брачный контракт, то сегодня.
Скорпионы
Плохие привычки, даже те, которые вы давно победили, сегодня могут взять верх над волей. Держите себя в руках и не поддавайтесь соблазнам!
Стрельцы
Весна несет хорошие новости! Сегодня будет легко произвести впечатление на окружающих - используйте это, если ищете работу или хотите устроить личную жизнь.
Козероги
Давайте наводить уют и превращать ваш дом в милое уютное семейное гнездышко. Звезды обязуются помочь вам с покупками бытовых вещей или арендой жилья.
Водолеи
Удача ждет вас в переговорах, переписках и бумажной работе. Вы также можете получить важную позитивную новость, которая принесет долгожданную радость.
Рыбы
Продолжайте курс на богатство и изобилие! Звезды делают все возможное, чтобы цифры на вашем счете росли не по дням, а по часам. Но и вам надо постараться!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"