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В МИД заявили, что Россия старается избегать "крайних мер"

08:35
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Москва не хочет довозить ситуацию до апокалипсиса

Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции.
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Об этом в понедельник, 27 марта, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

"Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются", - отметил он.

Однако Москва старается избежать крайних мер и не хотела бы доводить ситуацию до "экономического, продовольственного и энергетического апокалипсиса".

"Давайте будем в меру оптимистами и надеяться, что здравый смысл все же возобладает и до западных недружественных элит наконец дойдет мысль о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией", - подчеркнул Биричевский.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничительных мер.

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