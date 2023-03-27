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Президент Израиля призвал немедленно остановить проведение судебной реформы

08:42
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Людей охватила глубокая тревога

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы, которая вызвала общенациональные протесты.
Протесты против судебной реформы в Израиле вспыхнули с новой силой

"Я обращаюсь к премьер-министру, правительству и членам коалиции: эмоции тяжелые и болезненные. Людей охватывает глубокая тревога. Безопасность, экономика, общество - все под угрозой. Взоры всего народа Израиля обращены на вас. Во имя единства народа Израиля, во имя ответственности я призываю вас остановить законодательный процесс", - написал глава государства в понедельник на своей странице в Twitter.

Массовые акции протеста начались в Израиле после того, как в стране запустили проведение судебной реформы, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку несогласного с переменами министра обороны Йоава Галанта.

Новый закон в случае принятии даст правящей коалиции последнее слово при назначении судей, а парламенту – право отменять решения верховного суда и ограничивать судебный пересмотр законов. По мнению противников решения правительства, это подорвет демократические основы израильской государственности.

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