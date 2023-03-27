Они не соблюдают международное право

Украинские военные и наемники из США верят в свое право безнаказанно нарушать правила ведения войны.

Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя статью The New York Times (NYT) о том, что некоторые иностранные наемники пришли в легион без военного опыта, а кто-то просто хотел "нажиться на войне". Авторы статьи рассказали о том, что на украинском фронте действуют люди, которым в Штатах не разрешили бы даже приблизиться к полю боя, но при этом у них есть свободный доступ к оружию.

"Некоторые из американских наемников считают, что им "не следует беспокоиться о международных правилах ведения войны, находясь на Украине". Добавьте к ним всех украинских бойцов-националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными", - сказал Полянский.

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