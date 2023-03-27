Четыре человека пострадали при обстреле Мелитополя

В городе прогремели взрывы
Украинские боевики совершили попытку артобстрела запорожского Мелитополя.
ВСУ ударили по мирному городу в 8:15, предположительно, из населенного пункта Орехов, сообщил Рогов. Пострадали четыре человека.
В результате атаки частично повреждены несколько зданий, в том числе помещение около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Уточняется, что в этот момент в учебном заведении шли занятия.
На месте ЧП работают экстренные службы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"