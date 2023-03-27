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Четыре человека пострадали при обстреле Мелитополя

09:45
  • понедельник
  • 27 марта 2023

В городе прогремели взрывы

Украинские боевики совершили попытку артобстрела запорожского Мелитополя.

ВСУ ударили по мирному городу в 8:15, предположительно, из населенного пункта Орехов, сообщил Рогов. Пострадали четыре человека.

В результате атаки частично повреждены несколько зданий, в том числе помещение около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Уточняется, что в этот момент в учебном заведении шли занятия.

На месте ЧП работают экстренные службы.

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