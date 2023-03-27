ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У россиянина конфисковали телефон за распространение фейков

09:45
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Он распространил фотографии в соцсетях, выдав их за свои

В Приморье впервые вынесли приговор за фейк о выходе тигра к людям.

Инцидент произошел в селе Яковлевка. местная жительница сообщила в полицию о возможном выходе тигра в село Яковлевка. Она показала фотографию хищника, которую якобы сделал 30-летний очевидец.

Проверка показала, что в указанном месте следов тигра не оказалось, а мужчина взял фотографию из интернета и распространил ее, выдав за свою.

"Сотрудники полиции не обнаружили ни тигра, ни его следов в ходе осмотра, зато установили, что заведомо недостоверную информацию о тигре распространял 30-летний житель села, используя фотографию из интернета", - говорится в сообщении Центра "Амурский тигр".

За распространение недостоверной информации его оштрафовали на 50 тысяч рублей и конфисковали у него мобильный телефон.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Тигр
Тигр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.