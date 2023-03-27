У россиянина конфисковали телефон за распространение фейков

Он распространил фотографии в соцсетях, выдав их за свои

В Приморье впервые вынесли приговор за фейк о выходе тигра к людям.

Инцидент произошел в селе Яковлевка. местная жительница сообщила в полицию о возможном выходе тигра в село Яковлевка. Она показала фотографию хищника, которую якобы сделал 30-летний очевидец.

Проверка показала, что в указанном месте следов тигра не оказалось, а мужчина взял фотографию из интернета и распространил ее, выдав за свою.

"Сотрудники полиции не обнаружили ни тигра, ни его следов в ходе осмотра, зато установили, что заведомо недостоверную информацию о тигре распространял 30-летний житель села, используя фотографию из интернета", - говорится в сообщении Центра "Амурский тигр".

За распространение недостоверной информации его оштрафовали на 50 тысяч рублей и конфисковали у него мобильный телефон.

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