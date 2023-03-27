Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Будет тепло, но дождливо

Облачная, дождливая погода, но теплая погода ожидается в Москве в понедельник, 27 марта.

Воздух прогреется до плюс 7-9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. По Московской области - плюс 5-10 градусов.

"В понедельник мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Кратковременный дождь", - сообщил синоптик.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - 738 миллиметров ртутного столба.

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