ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскол в обществе: главное о протестах в Израиле

11:32
  • понедельник
  • 27 марта 2023

В Иерусалиме демонстранты прорвали полицейское оцепление возле резиденции премьер-министра

Главная автомагистраль Тель-Авива "Аялон" этой ночью стала пешеходной. Движение блокировали десятки тысяч демонстрантов. Вскоре на трассе появились баррикады и горящие покрышки.

Польские яйца, литовский навоз: европейцы выходят на акции протеста
Протесты во Франции разгораются с новой силой

Многотысячный хор голосов не смолкает ни на минуту. Люди скандируют: "Свобода и демократия!". Полиция пытается прекратить беспорядки, но обуздать толпу практически невозможно.

Массовые демонстрации проходят по всей стране. По разным оценкам, в них участвуют от полумиллиона до 700 тысяч израильтян. В Иерусалиме демонстранты прорвали полицейское оцепление возле резиденции премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Люди недовольны судебной реформой. которую продвигает правящая коалиция. Законопроект предусматривает, что депутаты Кнессета смогут отменять решения Верховного суда и ограничивать судебный пересмотр законов, а правительство получит право назначать судей. Первые протесты по этому поводу начались еще в январе. А последней каплей стало решение премьера Нетаньяху уволить министра обороны страны. Йоав Галлант - первый высокопоставленный член правящей партии "Ликуд"", кто выступил против судебной реформы, считая, что это расколет общество и ослабит армию. С этой позицией, судя по всему согласны многие израильтяне.

Депутаты от оппозиционных партий проводят в Кнессете экстренные консультации.

"Нам нужно отменить эту реформу, полностью снять ее с повестки дня и вместе подумать, как обеспечить лучшее будущее для всех граждан Израиля", - заявила Орна Барбиваи, депутат от оппозиционной партии "Атид".

Президент Ицхак Герцог на фоне протестов призвал правительство немедленно остановить принятие судебной реформы. И сегодня утром израильское государственное радио со ссылкой на источник в офисе премьер-министра сообщило, что Нетаньяху может принять такое решение.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Беспорядки в Израиле
Беспорядки в Израиле
Беспорядки в Израиле
Беспорядки в Израиле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.