Раскол в обществе: главное о протестах в Израиле

В Иерусалиме демонстранты прорвали полицейское оцепление возле резиденции премьер-министра

Главная автомагистраль Тель-Авива "Аялон" этой ночью стала пешеходной. Движение блокировали десятки тысяч демонстрантов. Вскоре на трассе появились баррикады и горящие покрышки.

Многотысячный хор голосов не смолкает ни на минуту. Люди скандируют: "Свобода и демократия!". Полиция пытается прекратить беспорядки, но обуздать толпу практически невозможно.

Массовые демонстрации проходят по всей стране. По разным оценкам, в них участвуют от полумиллиона до 700 тысяч израильтян. В Иерусалиме демонстранты прорвали полицейское оцепление возле резиденции премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Люди недовольны судебной реформой. которую продвигает правящая коалиция. Законопроект предусматривает, что депутаты Кнессета смогут отменять решения Верховного суда и ограничивать судебный пересмотр законов, а правительство получит право назначать судей. Первые протесты по этому поводу начались еще в январе. А последней каплей стало решение премьера Нетаньяху уволить министра обороны страны. Йоав Галлант - первый высокопоставленный член правящей партии "Ликуд"", кто выступил против судебной реформы, считая, что это расколет общество и ослабит армию. С этой позицией, судя по всему согласны многие израильтяне.

Депутаты от оппозиционных партий проводят в Кнессете экстренные консультации.

"Нам нужно отменить эту реформу, полностью снять ее с повестки дня и вместе подумать, как обеспечить лучшее будущее для всех граждан Израиля", - заявила Орна Барбиваи, депутат от оппозиционной партии "Атид".

Президент Ицхак Герцог на фоне протестов призвал правительство немедленно остановить принятие судебной реформы. И сегодня утром израильское государственное радио со ссылкой на источник в офисе премьер-министра сообщило, что Нетаньяху может принять такое решение.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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