Объем внешней торговли между Белградом и Москвой уменьшился

Поезда, прибывающие на вокзал Дюссельдорфа, встают на долгую стоянку. В аэропорту Гамбурга отменено около 150 вылетов. А на экранах предупреждение: сегодня масштабная забастовка. Власти призывают работодателей перевести сотрудников на удаленку, так как добраться до офисов будет непросто. 350 тысяч сотрудников транспортной сферы требуют повышения оплаты труда на 10-12 процентов. Они указывают на высокую инфляцию, огромные счета за свет и отопление. Бастовать собираются минимум до вторника.

А во Франции пытаются устранять последствия недавней забастовки против повышения пенсионного возраста. Только на уборку мусора уйдет не менее двух недель. Впрочем, рядовые французы столкнулись с другой проблемой - барьерные ленты снова развеваются на местных заправках. А те, что работают, взвинтили цены до небес. Французы уже готовятся к новой волне стачек.

По данным европейских агентств, в прошлом году европейские страны заплатили за газ на 270 миллиардов долларов больше, чем годом раньше. Переплата - более чем в два раза. Французские депутаты призывают правительство перестать играть с огнем.

Коллективный Запад придерживается принципа "ни себе - ни людям" и продолжает давить на ту же Сербию, которая не стала отказываться от закупок российского топлива. Глава сербского МИД уже не намекает - он прямо говорит о двуличии европейских лидеров: "Сербия не вводила санкции против России, и объем внешней торговли между Сербией и Россией уменьшился, в то время как в некоторых странах Запада, которые ввели санкции, он увеличился".

При этом поставки военной техники Украине продолжаются. Британские самоходные гаубицы уже на пути в Киев. Северная Македония намерена передать 12 вертолетов Ми-24. А вот Польша, кажется, с обещаниями поторопилась. Часть самолетов Миг-29 все же останутся в Варшаве.

В Англии, где накануне состоялся матч Дании и Украины, болельщики с желто-голубыми флагами еще и развернули плакаты с требованиями передать Киеву истребители F-16. А потом и сборная страны попросила пользователей соцсетей перевести денег на нужды ВСУ. Реакции ФИФА и УЕФА, которые категорически запрещают подобное на футбольных матчах, пока не последовало. Зато Daily Telegraph поместил на обложке фотографию одной из украинских болельщиц - словно "случайно" рядом со статьей о борьбе премьер-министра с попрошайками в стране.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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