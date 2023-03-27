Собянин: первый корпус инновационного центра электроники в Зеленограде сдан в эксплуатацию

На новой площадке запустят производство электронных модулей и радио-электронной аппаратуры
На территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Зеленограде сдали первый корпус Инновационного центра электроники. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На новой площадке запустят производство электронных модулей и радио-электронной аппаратуры. Также там заработают экспериментальный и опытный цеха, где будут оперативно тестировать и внедрять все новые разработки.
Мэр отметил, что сейчас на территории работают свыше 200 предприятий. Почти половина из них - в статусе резидента, что позволяет им получать дополнительную поддержку от города.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"