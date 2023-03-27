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ВС России уничтожили две диверсионные группы ВСУ в районе Марьинки

11:32
  • понедельник
  • 27 марта 2023

На купянском направлении поражены два минометных расчета противника

Теперь последние данные Минобороны об ситуации в зоне специальной военной операции. На донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка российские мотострелки при поддержке артиллерии уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. А также несколько бронеавтомобилей иностранного производства.

По позициям националистов бьют в том числе из тяжелых огнемётных систем "Солнцепек". Весомую поддержку в ходе наступления оказывают экипажи Су-25.

Попытку разведки боем пресекли на южнодонецком направлении. А на купянском уничтожены два минометных расчёта противника в районе населенных пунктов Волчанск - Новоселовское.

"На купянском направлении группировка войск "Запад" вскрыла и уничтожила четыре диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны, а также не допустила переброску резервов в районе н.п. Грениковка. Кроме того, огнем из танка с закрытых позиций сорвана ротация подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Урочище Попов", - сообщил Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки "Запад".

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