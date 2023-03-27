Народный фронт открывает сбор средств в рамках проекта "Все для победы!"

Бойцы получат более 200 внедорожников, пикапов, квадрациклов

Народный фронт открывает сегодня сбор средств в рамках проекта "Все для победы!". В преддверии 9 мая участникам спецоперации отправят поезд с необходимым оборудованием и снаряжением, сообщает "ТВ Центр".

Также бойцы получат более 200 внедорожников, пикапов, квадроциклов. Жители разных регионов не остались в стороне. Чтобы приблизить победу, пенсионер из Благовещенска передал микроавтобус УАЗ. Два автомобиля отправляет аграрное предприятие из Курской области. Принять участие можно, и сделав пожертвование на сайте проекта.

"Надо сказать слова огромной благодарности всем тем миллионам наших граждан, кто помогает, кто участвует в этих сборах, потому что их помощь неоценима. Наши ребята на линии боевого соприкосновения чувствуют это внимание, эту заботу, чувствуют это тепло", - сказал Михаил Кузнецов, руководитель исполкома Народного фронта.

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