В крымском сафари-парке выхаживают маленького гамадрила Стёпу

От детеныша отказалась семья

Он всеми силами цепляется за корягу - так крепко, как будто держится за жизнь. Но для естественного отбора одного желания недостаточно. Семья гамадрилов, словно спартанцы, так и не приняли этого слабого четырехмесячного малыша. Степка выжил чудом, сотрудники парка спасли.

"Время от времени матери отказываются, и мы тогда не даем умереть этим малышам, берем и выкармливаем сами. То, что самец проявляет жестокость, это индивидуальные особенности. Он иногда отнимает его и видит, что он недоразвитый, может быть, он тоже чувствует, что он неполноценный, и хочет избавиться от него", - объяснил Олег Зубков, директор сафари-парка львов "Тайган.

Степка и на гамадрила-то сейчас не похож. Летучая мышь какая-то, особенно, когда вытягивает свои худые, длинные ручонки и издает пронзительные звуки. Он рос среди других гамадрилов, и ему иногда не хватало не то что любви и заботы, но и просто материнского молока. Поэтому теперь он будет расти вместе с другими отказниками - еще одним гамадрилом Люсей и енотом носухой Соней.

Отверженные, но не брошенные. В этом детском саду быстро взрослеют. Все дело в чувстве ответственности за младших. Подставить плечо, вычесать, научить лазать - они передают друг другу навыки, которые не получили от родителей. Люська к тому же не просто старшая, но еще и родная сестра Степки.

"Уже на второй день она стала проявлять интерес к нему очень большой, она ходила кругами, а потом она поняла, что это что-то такое маленькое, видимо, инстинкт у нее сработал. Она на него ложилась, всячески закрывала, а теперь они уже вместе сидят, она там что-то перебирает, ищет у него - это же успокаиваются гамадрилы, когда один у другого ищут блошек каких-то", - объяснила Татьяна Алексагина, сотрудник парка львов "Тайган".

Они появились на свет в разные годы, но оба у мамаши, которую посетители так и прозвали - непутевая. Как кукушка, она подсовывала своих детей другим обезьянам, переворачивала их вверх тормашками и таскала по вольеру. Но в парке стараются не забирать малышей до тех пор, пока есть хоть какая-то надежда на социализацию. Жизнь без сородичей для гамадрилов огромный стресс, хотя сотрудники парка делают все возможное, чтобы стать для отказников настоящей любящей семьей.

"Он был гораздо хуже, когда мы его забрали. Сейчас уже идет явный прогресс у него. И цвет с серого на розовый начинает меняться. И двигаться он начинает потихонечку. Хорошо кушает", - продолжает Зубков.

Как только эти малыши окрепнут и подрастут, у них будет свой вольер и шанс создать собственную стаю, где выживать будет не сильнейший, как в природе, а каждый - как в любящей человеческой семье.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"