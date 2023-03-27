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Плавучий ресторан "Серебряный кит" тонет в Санкт-Петербурге

10:03
  • понедельник
  • 27 марта 2023

На месте работают спасатели

Плавучий ресторан "Серебряный кит" начал тонуть в Санкт-Петербурге спустя сутки после начала ледохода на Неве.

Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил портал 78.ru. Ресторан находится на Неве напротив парка имени Бабушкина на проспекте Обуховской Обороны. На опубликованных в социальных сетях фото можно заметить, что судно наклонилось влево, частично уйдя под воду.

Людей в ресторане не было, так как он давно не работает. На месте работают спасатели. Официальной информации о произошедшем и причинах происшествия пока нет.

"Серебряный кит" был построен в нулевые годы для размещения в Москве-реке, затем владельцы пытались разместить его в акватории Невы у набережного лейтенанта Шмидта, но получили отказ. В 2018 году его разместили напротив парка имени Бабушкина. Ресторан уже два года пытаются продать. Стоимость владельцы оценили в 35 миллионов рублей.

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Плавучий ресторан "Серебряный кит"
Плавучий ресторан "Серебряный кит"
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