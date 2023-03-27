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На начальника полиции Мариуполя совершено покушение

11:13
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Он получил контузию

В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Михаила Москвина.

Инцидент произошел утром в понедельник, 27 марта. Автомобиль полицейского взорвался в нескольких метрах от него самого. Москвин получил контузию.

"Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке", - сказал собеседник агентства ТАСС. 

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева.

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