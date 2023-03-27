Авербух рассказал о бодром аудиосообщении от Костомарова

"Меня подрихтуют, и я вернусь к вам", - сказал олимпийский чемпион

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается.

Об этом ТАСС сообщил призер Олимпийских игр по фигурному катанию, продюсер, хореограф в фигурном катании Илья Авербух. По его словам, он получил от Костомарова бодрое аудиосообщение.

"Мы на день рождения записывали Роме видеопоздравления, где-то мотивационные. Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил, условно, что сейчас "меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята", - рассказал фигурист.

10 января Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведён в больницу в Коммунарке. Там его сначала подключили к аппарату ИВЛ, а затем – к ЭКМО.

По некоторым данным, из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса врачам пришлось ампутировать фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

Роману Костомарову 46 лет. В разные годы он выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой, Екатериной Давыдовой и Анной Семенович. В паре с Навкой фигурист получил титулы олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы, трёхкратного победителя финалов Гран-при и трёхкратного чемпиона России.

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