В России с коронавирусом госпитализированы 602 человека

Скончался 31 пациент

За сутки в России госпитализированы 602 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 27 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 8989 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 8160 человек, скончался 31 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1333 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 98. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1183 человека, в Московской области – 78.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22595199 случаев заболевания, зарегистрировано 397109 летальных исходов.

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