Нетаньяху объявил, что приостановит судебную реформу

Протесты в стране не утихают уже 12-ю неделю подряд

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил партнерам по коалиции, что приостановит судебную реформу, которая спровоцировала масштабные протесты.

Теперь ему осталось убедить в этом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира - одного из самых ультраправых членов кабмина, передает РИА Новости.

Как ранее сообщает израильский портал Haaretz, Нетаньяху уже второй раз отложил обращение к нации после того, как министр юстиции и министр нацбезопасности Израиля пригрозили увольнением в случае остановки судебной реформы.

Массовые акции протеста начались в Израиле после того, как в стране запустили проведение судебной реформы, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку несогласного с переменами министра обороны Йоава Галанта.

Новый закон в случае принятия даст правящей коалиции последнее слово при назначении судей, а парламенту – право отменять решения верховного суда и ограничивать судебный пересмотр законов. По мнению противников решения правительства, это подорвет демократические основы израильской государственности.

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