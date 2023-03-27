ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: за 10 лет в Москве открыли и обновили 85 зданий театров

12:28
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Москва следит за состоянием театров

Доля московских театров, требующих ремонта, за последние 10 лет снизилась с 75% до 30% благодаря реконструкции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, с 2013 года завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 85 зданий в 40 городских театрах. 10 лет назад лишь четверть городских театров была в хорошем состоянии, отметил мэр.

"Сегодня — Всемирный день театра. Театральное искусство фантастически актуально и востребовано среди москвичей и гостей столицы. Город же следит за состоянием театров и поддерживает его", - написал Собянин.

По словам мэра, город продолжит "многолетнюю работу, расширяя возможности для творчества и создавая условия для расцвета новых талантов".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Театр на Малой Бронной в Москве
Театр на Малой Бронной в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.