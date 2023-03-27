Собянин: за 10 лет в Москве открыли и обновили 85 зданий театров

Москва следит за состоянием театров

Доля московских театров, требующих ремонта, за последние 10 лет снизилась с 75% до 30% благодаря реконструкции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, с 2013 года завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 85 зданий в 40 городских театрах. 10 лет назад лишь четверть городских театров была в хорошем состоянии, отметил мэр.

"Сегодня — Всемирный день театра. Театральное искусство фантастически актуально и востребовано среди москвичей и гостей столицы. Город же следит за состоянием театров и поддерживает его", - написал Собянин.

По словам мэра, город продолжит "многолетнюю работу, расширяя возможности для творчества и создавая условия для расцвета новых талантов".

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