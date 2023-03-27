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Собянин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

14:04
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Национальная гвардия России достойно обеспечивает законность и справедливость

Государственные награды бойцам Росгвардии вручил сегодня глава ведомства Виктор Золотов. Торжественная церемония прошла в Музее Победы на Поклонной горе, передает "ТВ Центр".

Отличившиеся в ходе специальной военной операции удостоены орденов Мужества, Георгиевских крестов и медалей. Звание героя России присвоено генерал-майору Вячеславу Пыткову, капитану Никите Палазнику и полковнику Сергею Хайрудинову.

Последний, получив ранение и контузию, но не теряя самообладания, под огнем превосходящих сил ВСУ продолжил командовать своим подразделением, не допустив прорыва вверенного ему рубежа обороны в стратегически важном населенном пункте.

С поздравительной речью к собравшимся обратился и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Национальная гвардия России достойно обеспечивает законность и справедливость, мир и спокойствие в нашей стране, борется против преступности, зла. Сегодня вы не только защищаете самые главные инфраструктурные центры, города, но и участвуете в специальной военной операции наравне с войсками Министерства обороны, проявляя мужество и героизм", - отметил глава города.

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