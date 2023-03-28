В регионы центральной России пришло половодье

В Тульской области спасатели организовали переправу жителей села Болотское с подтопленных территорий

Весеннее половодье пришло в регионы центральной России и Приволжья, передает "ТВ Центр".

В Удмуртии паводок повредил мост на одном из участков федеральной трассы. Движение по нему закрыто. ГИБДД уже сообщило водителям маршруты объезда.

В Тульской области после повреждения моста на реке спасатели организовали переправу жителей села Болотское с подтопленных территорий по суше и по воде. По данным МЧС, в зонах подтопления более 35 населенных пунктов в 30 регионах.

А на Сахалине и в Приморье, где лед отошел от береговых линий, в самом разгаре ежегодная путина. Жители, вооружившись сачками и удочками, вышли на ловлю сельди и минтая. Кадрами улова приморцы охотно делятся в соцсетях.

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