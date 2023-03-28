ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В регионы центральной России пришло половодье

07:59
  • вторник
  • 28 марта 2023

В Тульской области спасатели организовали переправу жителей села Болотское с подтопленных территорий

Весеннее половодье пришло в регионы центральной России и Приволжья, передает "ТВ Центр".

В Удмуртии паводок повредил мост на одном из участков федеральной трассы. Движение по нему закрыто. ГИБДД уже сообщило водителям маршруты объезда.

В Тульской области после повреждения моста на реке спасатели организовали переправу жителей села Болотское с подтопленных территорий по суше и по воде. По данным МЧС, в зонах подтопления более 35 населенных пунктов в 30 регионах.

А на Сахалине и в Приморье, где лед отошел от береговых линий, в самом разгаре ежегодная путина. Жители, вооружившись сачками и удочками, вышли на ловлю сельди и минтая. Кадрами улова приморцы охотно делятся в соцсетях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Паводок в регионах России
Паводок в регионах России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.