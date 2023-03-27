Российским спортсменам разрешили принять участие в летних ОИ 2032 года

Спорт должен объединять

Австралия готова принять российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2032 года в Брисбене.

Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии Мэтт Кэролл. В своем выступлении он отметил объединяющую роль спорта в мире.

"Позиция НОК Австралии совпадает с позицией МОК", - подчеркнул Кэролл (цитата по ТАСС).

В январе 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции, до международных соревнований в нейтральном статусе.

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