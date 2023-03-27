В Москве проходит День финансовой грамотности для детей и молодежи

Участники могут получить налоговую консультацию

День финансовой грамотности для детей и молодежи проходит сегодня в Москве. Это просветительский марафон, участники которого смогут получить налоговую консультацию, передает "ТВ Центр".

Также на специальном мастер-классе можно узнать, как определить подлинность банкнот. Для школьников проведут деловую игру "Личные финансы". А их родителям расскажут, как оформить семейный доступ к кабинету налогоплательщика.

Мероприятие организуют несколько раз в год. Это часть масштабной программы, которую проводят по поручению мэра Сергея Собянина.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"