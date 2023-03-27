Собянин объявил о предстоящем открытии Театра Эстрады после реставрации

В здании заменили старые инженерные коммуникации, восстановили историческую планировку, обновили сцену

Первый за 60 лет существования основательный ремонт почти закончен. Художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов за эти годы настолько привык ко всем строительным вопросам, что восклицает : "Не верю!".

"Сделано многое. Я когда увидел стоящие кресла, такое впечатление, что следующий вопрос был - а где зрители?!", - говорит он.

Работа проделана колоссальная. Ведь изначально здание, спроектированное Борисом Иофаном, планировалось под кинотеатр. Для жителей Дома на набережной. Сейчас - хоть пой, хоть играй. Реставраторы и строители поменяли купол. И сохранили акустику.

"Даже мой старый товарищ Лёва Лещенко, выйдя сюда, сказал: "Ты посмотри, голос без микрофона звучит", - продолжает Хазанов.

Обладатель знаменитого на всю страну бархатного баритона устремляется в зрительный зал. Лещенко изучает планировку, оценивает стиль. После реконструкции число мест хоть и убавилось, но позволило открыть обзор даже с самого крайнего угла балкона. Мэтр эстрады оценил. Ведь здесь в 1971-м у исполнителя началась творческая жизнь на эстраде.

"На Всесоюзном конкурсе артистов эстрады вместе с ансамблем "Песняры" мы разделили вот эту премию. Здесь началась моя творческая жизнь. Отсюда пошла эстрада", - отметил он.

Панно, которое находится над сценой Театра Эстрады с момента открытия в 1961 году, восстановили по историческим фотографиям. 169 квадратных метров советской живописи, выполненной темперными красками. Пять уровней строительных лесов, огромное количество мелких утрат. Живописный слой отошел от основы. Полгода над его восстановлением работали 15 человек. За колоссальный труд они стали лауреатами конкурса "Московская реставрация".

Отреставрированы интерьеры театра, в том числе лепной декор, штукатурный слой стен и потолков. Восстановлена планировка. Никакого хайтека - обновленная классика. Счастлив тот, кто будет ступать на эту сцену.

"По этой сцене ходили люди, которые для меня боги Олимпа. Райкин, Утёсов. Место намоленное. Реконструкция даст новое дыхание, новые возможности - свет, звук по самым современным стандартам - это просто великолепно", - сказал актер Федор Добронравов.

Мэра Москвы встречают в зрительном зале и провожают к сцене. Отсюда лучше всего виден результат проделанной работы. Они начались в 2020-м. И почти завершены. Сцену перестроили, оснастив современными механизмами.

"Вообще, это было сердце эстрады Советского Союза, сюда мечтали артисты попасть, здесь и зарубежные звезды блистали. Это просто легендарная сцена, и еще раз, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в возражении этого театра, потому что, честно сказать, у меня было несколько лет назад ощущение, что я этого не увижу, а сегодня я вижу не только мэра, я вижу театр", - сказал Хазанов.

"А мы видим вас и радуемся вашей энергии, задору. И я надеюсь, что в этих стенах, замечательных, реконструированных, реставрированных, с новой техникой, появятся и новые таланты. Ну и, конечно, наши знаменитости снова выступят с этой сцены. Поздравляю вас со Всемирным днем театра, всех артистов, всех режиссеров, всех, кто любит театр, высокое искусство, поздравляю и надеюсь, что Театр Эстрады снова будет одним из самых лучших театров нашей страны", - подчеркнул Собянин.

В честь праздника в Москве - большая акция "Ночь театров". На которую приглашаются все желающие.

Анастасия Мартынова, Андрей Булычев, Дмитрий Панов, Юрий Ламзин, "ТВ Центр"

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