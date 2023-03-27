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Капитан полиции спас ребенка в Подмосковье

14:58
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Он помог доставить двухлетнюю девочку в больницу

В Подмосковье сотрудник полиции помог доставить в больницу двухлетнюю девочку, которой срочно была нужна помощь, передает "ТВ Центр".

На дороге он увидел женщину, которая что-то кричала, пытаясь привлечь внимание водителей. Машины проезжали мимо. Остановилась только одна.

Капитан полиции Максим Бормотов привез мать с дочерью в ближайшую клинику, где ребенку оказали необходимую помощь. Ну а затем навестил спасенную девочку уже дома, когда ее выписали из стационара. Разумеется, с подарком.

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Капитан полиции Максим Бормотов
Капитан полиции Максим Бормотов
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