Капитан полиции спас ребенка в Подмосковье

Он помог доставить двухлетнюю девочку в больницу

В Подмосковье сотрудник полиции помог доставить в больницу двухлетнюю девочку, которой срочно была нужна помощь, передает "ТВ Центр".

На дороге он увидел женщину, которая что-то кричала, пытаясь привлечь внимание водителей. Машины проезжали мимо. Остановилась только одна.

Капитан полиции Максим Бормотов привез мать с дочерью в ближайшую клинику, где ребенку оказали необходимую помощь. Ну а затем навестил спасенную девочку уже дома, когда ее выписали из стационара. Разумеется, с подарком.

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