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Предприятия Москвы готовы к сезонному асфальтированию дорог

14:59
  • понедельник
  • 27 марта 2023

В прошлом году специалисты обновили 19 миллионов квадратных метров асфальта

Все предприятия Москвы готовы к сезонному асфальтированию дорог. Ремонт трасс и улиц начнется, как только в городе установится круглосуточная положительная температура, передает "ТВ Центр".

В прошлом году специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" обновили 19 миллионов квадратных метров асфальта. В этом сезоне запланировано еще больше работ. Для укладки используются только смеси, производимые на заводах, принадлежащих столице.

Всего у города 10 таких предприятий, вместе они производят более 200 тысяч тонн асфальта. Каждый компонент тщательно проверяют в лабораториях и только потом отдают в работу. Многое зависит и от качества поставляемых материалов.

"Все сырье для асфальта имеет российские корни. То есть это наше отечественное сырье. Щебень у нас поставляется из Карелии. И для щебеночно-мастичных смесей мы используем щебень породы габра-диабаз. Асфальт на основе этого щебня в полтора раза увеличивает срок службы покрытия, нежели асфальт на основе гранитного щебня", - отметил Александр Синельников, начальник производственного комплекса АБЗ "Дмитровка", ГБУ "Автомобильные дороги".

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