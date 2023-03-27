Прокуратура проверяет наезд самокатчика на женщину в центре Москвы

Что говорят новые правила ПДД, и знают ли о них любители мобильной техники?

Большой Кондратьевский переулок. Пешеходный переход. Люди стоят в ожидании зеленого сигнала светофора. Когда он загорается - размеренным шагом идут по зебре. И буквально через несколько секунд в женщину, держащую за руку ребенка, на скорости врезается электросамокат. Управлял им 19-летний молодой человек. Пострадавшую госпитализировали.

"19-летний юноша, двигающийся на электросамокате, наехал на пешеходов, переходящих проезжую часть по регулируемому пешеходному пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадала женщина, ей оказана помощь. Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - сообщили в СК.

Это происшествие с электросамокатом - первое с начала сезона, который официально стартовал в пятницу. В столице открылись пункты проката.

В начале марта вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым человек на самокате больше не приравнивается к пешеходу. Теперь он передвигается на средстве индивидуальной мобильности, для которого есть правила и штрафы.

"Минимальная ответственность, которая ему грозит, - 2,5 тысячи рублей, а максимальная, если женщину госпитализируют и там окажется тяжкий вред здоровью, то это до 2 лет лишения свободы. Электросамокатами считаются транспортные средства до 4 кВт. Соответственно, если у него мощнее средство, то, возможно, его приравняют к мопеду, а это уже большая ответственность", - отметил юрист Александр Шумский.

Сейчас прокуратура как раз и устанавливает, как именно классифицируется транспорт и какой тяжести он нанес повреждения пострадавшей женщине. От этого и будет зависеть наказание молодого человека, не справившегося с управлением средством индивидуальной мобильности.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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