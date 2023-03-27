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В Москве стартовал детский театральный фестиваль

15:01
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Среди тем - те, что волнуют подростков

Ни дня без сцены. Если каникулы, то только театральные. Здесь - огромный простор для самовыражения. Спектакли нон-стоп. В зале - и самые преданные зрители: мамы, папы, бабушки. Их восходящие звезды загораются именно здесь. Каждая студия - со своей постановкой. А каждый артист на сцене проживает свою роль.

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Фестивали театров для детей в Москве проходят каждый год. Конечно, здесь отметят особо одаренных. Но это - не смотр готовых работ, а единое творческое пространство, как они его сами называют. Не все из этих юных талантов поступят во МХАТ или ВГИК, но каждый точно раскроет лучшие грани своей личности.

"Человек, который занимался в школе театром, он очень часто оказывается успешным в тех компетенциях жизненных, когда нужно общение, когда нужна коммуникация, когда нужно уметь подать и презентовать себя, свой какой-то проект. Конечно, человек с каким-то таким актерским бэкграундом делает это намного увереннее и эффективнее", - отметил театральный педагог Антон Кошкин.

Формат фестиваля - творческий обмен в дни весенних каникул. Вот уже 16 лет коллективы собираются на разных площадках Москвы и делятся своими идеями, учатся мастерству у профессионалов. Каждая встреча - праздник для всех: детей, их родителей и педагогов, всех, кто так хочет приобщиться к театральному искусству.

"Театр - это очень непростая профессия, не очень благодарная. Это должен быть, знаете, такой эмоциональный спецназ, не все к этому готовы, во-первых. Во-вторых, многие рассматривают свою службу в театральных студиях именно как атмосферу, как пространство роста, но не как профессиональное направление", - сказала  Юлия Рыбакова, старший преподаватель Московского института культуры и искусств.

Рост - не только на сцене, но и на мастер-классах. Научиться слышать свое тело, понимать природу вещей. Здесь не работают по системе Станиславского, нет жестких кастингов, здесь просто играют. Сложные роли проживают маленькие артисты - с большим сердцем.

Елена Сахно, Егор Миронов, Илья Ушаков, "ТВ Центр"

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