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Кремль опроверг подготовку визита Путина в Турцию

13:09
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Президент не собирается в Турцию

Визит Владимира Путина в Турцию не готовится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, готовится ли такой визит, пишет ТАСС.

О подготовке визита Владимира Путина в Турцию ранее сообщили турецкие СМИ.

Последний раз Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встречались в октябре 2022 года в Астане. В Турцию российский лидер ездил в начале 2020 года. Тем не менее, президенты двух стран регулярно общаются по телефону. Последний раз они беседовали 25 марта.

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