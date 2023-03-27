Кремль опроверг подготовку визита Путина в Турцию

Президент не собирается в Турцию

Визит Владимира Путина в Турцию не готовится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, готовится ли такой визит, пишет ТАСС.

О подготовке визита Владимира Путина в Турцию ранее сообщили турецкие СМИ.

Последний раз Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встречались в октябре 2022 года в Астане. В Турцию российский лидер ездил в начале 2020 года. Тем не менее, президенты двух стран регулярно общаются по телефону. Последний раз они беседовали 25 марта.

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