Генпрокуратура признала нежелательной организацию "KpымSOS"

Информация направлена в Минюст

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране украинской неправительственной организации "KpымSOS" (CrimeaSOS), передает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, заявленные цели организации направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Партнерами "KpымSOS" являются "Национальный фонд в поддержку демократии" (США) и "Международное партнерство по правам человека" (Бельгия). Их деятельность также признана на территории России нежелательной.

"С начала специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины иностранная неправительственная организация активно участвует в информационной кампании, направленной на дискредитацию Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

Информация направлена в Минюст для включения сведений в соответствующий перечень.

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