Евросоюз пригрозил ответить на размещение ядерного оружия в Белоруссии

Брюссель будет считать это угрозой европейской безопасности

Евросоюз ответит, если Белоруссия подтвердит размещение российского ядерного оружия на своей территории. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы не видели подтверждения от Белоруссии. Если это случится, то, конечно, будут последствия. Это будет означать эскалацию и угрозу европейской безопасности и не останется без ответа", - сказал он (цитата по ТАСС).

Владимир Путин ранее сообщил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Поводом для этого стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном. Президент России напомнил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко давно ставил вопрос о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заявлял, Евросоюз введет санкции против Белоруссии в случае размещения на территории страны российского ядерного оружия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"