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Евросоюз пригрозил ответить на размещение ядерного оружия в Белоруссии

13:58
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Брюссель будет считать это угрозой европейской безопасности

Евросоюз ответит, если Белоруссия подтвердит размещение российского ядерного оружия на своей территории. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
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"Мы не видели подтверждения от Белоруссии. Если это случится, то, конечно, будут последствия. Это будет означать эскалацию и угрозу европейской безопасности и не останется без ответа", - сказал он (цитата по ТАСС).

Владимир Путин ранее сообщил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Поводом для этого стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном. Президент России напомнил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко давно ставил вопрос о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заявлял, Евросоюз введет санкции против Белоруссии в случае размещения на территории страны российского ядерного оружия.

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