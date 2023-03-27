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Путин обсудил с главой "РусГидро" переезд компании в Красноярск

14:19
  • понедельник
  • 27 марта 2023

В числе приоритетов организации - комплексная модернизация оборудования гидроэлектростанций

Владимир Путин принял сегодня в Кремле главу компании "РусГидро". Виктор Хмарин доложил президенту об итогах работы крупнейшего энергетического холдинга страны за минувший год и рассказал о планах на ближайшую перспективу.

В числе приоритетов - комплексная модернизация оборудования гидроэлектростанций, создание новых рабочих мест, реализация большого количества социальных и благотворительных проектов. А также перенос штаб-квартиры компании из Москвы в Красноярск.

Путин: "Мы как-то договаривались о том, что вы постепенно - понятно, что это небыстрый процесс, но все-таки - будете переносить свою штаб-квартиру в регион, где осуществляется основная производственная деятельность. Это Восточная Сибирь, Дальний Восток.

Хмарин: "На сегодняшний момент мы приобрели здание в Красноярске, делаем там ремонт и планируем из Москвы переехать в Красноярск. Это будет около полутора тысяч рабочих мест.

Путин: "Люди из Москвы готовы ехать туда, или все-таки основной контингент будете набирать прямо на месте, в Красноярске? Ведь это специалисты должны быть высокого и узкого профиля".

Хмарин: "Мы будем частично набирать специалистов на месте, но основных специалистов мы собираемся перевозить из Москвы непосредственно с семьями. Для этого разработана релокационная программа".

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