ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные за сутки сбили 13 беспилотников ВСУ

14:30
  • понедельник
  • 27 марта 2023

И вертолет Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 , а также уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что вертолет был сбит в районе населенного пункта Темировка Запорожской области.

Всего с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 404 самолета, 226 вертолетов, 3600 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8421 танк и другие боевые бронированные машины, 1074 боевые машины РСЗО, 4447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9146 единиц специальной военной автомобильной техники.

Конашенков также сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 103-й бригады теробороны ВСУ.

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли более 400 военнослужащих и наемников на донецком направлении. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 4 пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и одна гаубица Д-20.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
ЗРПК "Панцирь-С1"
ЗРПК "Панцирь-С1"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.