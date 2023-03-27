Российские военные за сутки сбили 13 беспилотников ВСУ

И вертолет Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 , а также уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что вертолет был сбит в районе населенного пункта Темировка Запорожской области.

Всего с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 404 самолета, 226 вертолетов, 3600 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8421 танк и другие боевые бронированные машины, 1074 боевые машины РСЗО, 4447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9146 единиц специальной военной автомобильной техники.

Конашенков также сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 103-й бригады теробороны ВСУ.

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли более 400 военнослужащих и наемников на донецком направлении. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 4 пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и одна гаубица Д-20.

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