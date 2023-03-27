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Сергей Левкин отметил итоги прошедшей в столице ярмарки вакансий

15:05
  • понедельник
  • 27 марта 2023

В кадровом смотре приняли участие 12 строительных компаний

Около 2 тысяч будущих строителей и архитекторов приняли участие в ярмарке вакансий в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

"Мероприятие состоялось на площадке давнего партнера Стройкомплекса по работе со студентами строительных специальностей - Московского колледжа архитектуры и градостроительства", - говорится в сообщении.

Подобные встречи молодежи с потенциальными работодателями проводятся в Стройкомплексе несколько раз в год. На этот раз участие в кадровом смотре приняло 12 строительных компаний, работающих на территории Москвы, сообщил Левкин.

Для выпускников и старшекурсников колледжей представители организаций провели презентации, ознакомили соискателей с вакансиями. В списках предлагаемых вакансий были доступы варианты для постоянной работы и для временной занятости, а также для трудоустройства в летний период и прохождения практики.

Те, кто заинтересовался в трудоустройстве, прошли собеседования, заполнив необходимые формы и оставив резюме.

"Ярмарка вакансий собрала на одной площадке предприятия стройиндустрии Москвы и активных студентов. Первые из которых заинтересованы в грамотных, умных и умеющих работать людях, а вторые - намерены связать свою дальнейшую деятельность с градостроительством. Такой симбиоз - гарантия того, что ставящиеся перед строительным комплексом мэром Москвы Сереем Собяниным задачи будут выполняться качественно и в срок", - заключил Сергей Левкин.

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