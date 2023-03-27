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Киев получил от Запада более 40 млрд долларов с февраля 2022 года

15:24
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Об этом рассказали в Верховной раде

Государственный бюджет Украины получил финансирование от западных партнеров в размере более 40 млрд долларов с февраля 2022 года. Об этом в понедельник, 27 марта, рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

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По словам парламентария, "на этой неделе финансирование нашего бюджета от международных партнеров <...> пересекло отметку в $40 млрд".

При этом 32,1 млрд долларов было выделено западными союзниками Украине в 2022 году, остальные средства поступили с начала 2023 года, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что очередной транш макрофинансовой помощи Украине (MFA) 2023 года будет составлять 1,5 млрд евро. Чиновник отметил, что это "экстренная поддержка", которая должна "помочь Украине удовлетворить неотложные потребности".

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