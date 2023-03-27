Перспективы Евросоюза поставили под сомнение

Санкции ухудшили жизнь европейцев

В Германии остановился транспорт. Масштабная стачка работников отрасли затронула почти все федеральные земли. Бастующие требуют повышения зарплаты на процент, который превышает инфляцию. Ведь нет уверенности, что она останется на нынешнем уровне и не начнет расти. Экономические трудности в Европе случились после многочисленных санкций, введенных ЕС против России. Нашей стране они нанесли меньший ущерб, чем их инициаторам. И, тем не менее, Брюссель готовит новый пакет ограничений.

Красные сигналы семафоров на вокзале в Берлине. Ни одного поезда на перроне. И табло, из которого следует, что сегодня их ждать вообще не стоит, так как вся транспортная отрасль Германии бастует.

Закрыты почти все крупные аэропорты. Не ходит общественный транспорт. И даже на личном авто далеко не уедешь. Основные магистрали не работают. Потому как сотрудники немецких автобанов тоже бастуют, требуя от властей повышения зарплат.

Профсоюзы настаивают на десятипроцентном повышении. Это чуть выше инфляции, которая продолжает бить в Германии рекорды, уничтожая прежний сытый немецкий уровень жизни. Спасибо мудрой политике канцлера Шольца и антироссийским санкциям, очередной пакет которых Евросоюз вот-вот должен согласовать.

В чем-то французский политик Франсуа Асселино, чья страна тоже сейчас бастует с размахом, конечно, прав. Однако утверждать, что санкции не работают, это не совсем верно. Они вполне себе эффективны, но против тех, кто их вводит. Причем, это касается не только экономических потерь, которые огромны. Но целостности всего Евросоюза, утверждает профессор Иво Будил. И перспективы данного объединения уверенно стремятся к нулю.

"Мне он напоминает Священную римскую империю немецкого народа, прежде чем Наполеон её распустил. Боюсь, что никакой реальной исторической перспективы у Европейского Союза уже нет. Я надеюсь, что его распад пройдёт медленно и мирно", - отмечают СМИ.

Того же хочется и от глобальной перестройки мира, которая уже началась. Правда, тут вероятность военного конфликта гораздо выше. В том числе и ядерного. Подобная агрессивная риторика со стороны Запада звучит постоянно. Совсем недавно проходила информация, что американцы отработали учебный удар по России. Помимо этого, Великобритания пообещала передать Киеву снаряды с обедненным ураном. На этом фоне Москва ожидаемо решила передвинуть тактическое ядерное оружие поближе к европейским границам, разместив его в Белоруссии. Словесная реакция Запада на данный шаг была вполне прогнозируемой.

"Планы России такая реакция, безусловно, поменять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вот и ответ Китая был примерно в том же духе. Пекин, как всегда, высказался крайне сдержанно, лишь напомнив про заявление лидеров стран, имеющих ядерное оружие:

"В заявлении подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски. Все стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации".

Впрочем, такого желания со стороны наших оппонентов не наблюдается от слова "совсем". В Киеве ничего не решают. Оттого глава КНР и не стал звонить Зеленскому, хотя тот очень жаждал этих телефонных переговоров. А в Вашингтоне явно настроены продолжать украинский конфликт, подкидывая в топку новые дрова в виде оружия и денег.

В этом контексте отдельного внимания заслуживает и заявления секретаря российского Совбеза, который заявил, что Россия обладает уникальным оружием. И в случае угрозы её существованию, может его применить, уничтожив любого противника.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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