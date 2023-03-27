Росгвардейцы-герои рассказали о своей службе

На освобожденных территориях наших бойцов встречают как героев

Наш сюжет про росгвардейцев - героев России, в том числе и тех, кого сегодня чествовали на Поклонной горе. Какие подвиги совершили офицеры, чтобы отстоять и не сдать позиции, спасти жизнь и здоровье своим бойцам?

"Работаем аккуратно, не торопясь, спокойно, без суеты..." - а как иначе, когда работаешь под руководством Героя России офицера спецназа Росгвардии Никиты Палазника. Снайперы действуют быстро, четко и слаженно. Цели тут же корректируют с беспилотника. Доля секунды - и прямое попадание.

Задача каждого командира – сохранить жизнь и здоровья бойцам. На передовой главное – люди. Именно этим принципом руководствовался Никита Палазник во время сложнейших тактических операций в зоне СВО под Донецком. Огневые позиции боевиков тогда были подавлены.

"Служба в спецназе - это моя жизнь. Это и романтика, и задачи, и дружба. Другой профессии я для себя не представляю", - отметил Никита Палазник.

Как не представляет и ещё один Герой России – полковник Сергей Хайрудинов. Под Луганском он был контужен. Получил осколочное ранение. Но продолжил руководить работой тактической группы Росгвардии под шквальным огнём артиллерии и РСЗО противника. Важный стратегический населенный пункт наши бойцы тогда удержали. Не дав врагу обойти с фланга. Тем самым сохранив жизни российских солдат и мирного населения. Лишь когда угроза полностью миновала, Хайрудинова увезли в госпиталь.

"Большая заслуга - это их, моих людей, которые были рядом со мной. Шли в атаку, сидели в обороне, были всегда рядом плечом к плечу", - говорит Сергей Хайрудинов.

Так было за всю более чем 200-летнюю историю ведомства. Воинские батальоны внутренней стражи, сформированные указом Александра I, считаются прообразом современной Росгвардии. Названия менялись. Задачи нет – защита интересов Родины. Для них, кажется, нет ничего невозможного. Афганистан, Северный Кавказ, борьба с терроризмом и специальная военная операция на Украине. Росгвардейцы работают на земле, в воздухе и даже под водой.

Охрана важных стратегических объектов. Патрулирование местности и, конечно, боевые задачи. Особое внимание сегодня уделяется техническому оснащению. Ведь на освобождаемых территориях приходится работать комплексно. Спецназ, сапёры, кинологи и даже медики – всё это тоже Росгвардия.

На освобожденных территориях всех наших бойцов встречают как героев. Как верный признак того, что после стольких лет страданий, наконец, пришла помощь и надежда на мирную жизнь. Ведь главный девиз Росгвардии - "Всегда оставаться на страже".

Матвей Шестаков, Егор Миронов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"