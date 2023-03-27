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Москвичам пообещали "барический лобзик"

15:41
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Значения атмосферного давления будут колебаться

В первую неделю апреля в столичном регионе прогнозируются колебания атмосферного давления в узком диапазоне — так называемый "барический лобзик". Об этом в понедельник, 27 марта, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Эксперт уточнил, что ожидаются колебания атмосферного давления с небольшой амплитудой, не превышающей 5 мм. В случае колебаний с более значительной амплитудой применяют термин "барическая пила", но поскольку в этом случае будут "зубья не такие острые, не такие ярко выраженные", метеоролог решил назвать это явление "барическим лобзиком".

Тишковец также предупредил, что во второй половине недели ожидается похолодание, оно "будет не последним, весна постоянно будет пробуксовывать".

В целом в первой декаде апреля ожидается "такая история", что "вроде дает надежду, что вот тепло, а потом срыв", рассказал специалист в интервью РБК.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в этом сезоне на реках Подмосковья будет наблюдаться высокое половодье. Синоптик предупредил, что в Москве уже выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 108% от положенного по климату за месяц.

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