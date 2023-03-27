Россия и Белоруссия выполнили 75% задач в рамках союзных программ

Совместная работа продолжается

У Москвы и Минска остаются не до конца решенные вопросы, но стороны находят развязки узких мест. Об этом в понедельник, 27 марта, рассказал председатель правительства Белоруссии Роман Головченко.

Белорусский премьер заявил, что Минск со всей ответственностью подошел к исполнению союзных программ. В рамках совместной работы ведомствами двух стран выполнено практически 75% от общего числа задач и полностью реализовано восемь программ.

Работа в этом направлении продолжается, "мы находим развязки узких мест, используя при этом все имеющиеся инструменты", цитирует Головченко РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Москва и Минск сформировали перечень критически важной электронной компонентной базы, белорусские предприятия уже начали первые поставки этой продукции в Россию.

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