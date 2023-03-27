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Путин наградил мальчика-героя Федора из Брянской области

15:58
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Ребенок проявил отвагу во время диверсии в регионе

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За отвагу" десятилетнего жителя Брянской области Федора Симоненко. Документ опубликован в понедельник, 27 марта, на официальном портале правовой информации.
Как себя чувствует мальчик-герой Федор из Брянской области

Эта награда присвоена Федору Симоненко "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга".

2 марта украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. По официальным данным, погибли два человека. Десятилетний Федор получил ранение, однако он сумел вывести в безопасное место двух девочек, находившихся рядом с ним.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил мальчика ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Губернатор Брянской области Александр Богомаз на свои личные средства приобрел дом для семьи Федора.

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Десятилетний Федор Симоненко
Десятилетний Федор Симоненко
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