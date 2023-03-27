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В "Сириусе" стартовал "Марафон первых"

22:43
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Он продлится два дня

На федеральной территории "Сириус" стартовал двухдневный "Марафон первых", в рамках которого состоится запуск четвертого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена".

Впервые в рамках марафона пройдет слет победителей трех предыдущих сезонов конкурса и педагогов-наставников. Более двух тысяч школьников и студентов, а также тысяча педагогов, чьи ученики стали победителями "Большой перемены", поделятся своими историями успеха, представят свои проекты и вспомнят самые яркие моменты предыдущих сезонов конкурса.

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Участники конкурса "Большая перемена"
Участники конкурса "Большая перемена"
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